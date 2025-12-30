Haberler

Bakan Güler başkanlığında 'Yıllık Komutanlar Toplantısı'

Bakan Güler başkanlığında 'Yıllık Komutanlar Toplantısı'
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Deniz Kuvvetleri ile ilgili devam eden faaliyetler ve gelecekteki çalışmalara dair talimatlar verildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, ' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, ' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı' gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

