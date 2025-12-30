Bakan Güler başkanlığında 'Yıllık Komutanlar Toplantısı'

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, ' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, ' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı' gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.