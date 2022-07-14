Demokrat Parti Köyceğiz'de Köylü güven tazeledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Demokrat Parti İlçe Kongresinde Mehmet Köylü yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Alanında gerçekleştirilen kongre divanın oluşturulması ile başladı. Divan Başkanlığını Genel Merkez MKK üyesi İsmail Ökten'in yaptığı kongre, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kongrede konuşma yapan İlçe Başkanı Mehmet Köylü; "Ülkemize büyük hizmetler yapan, şehirde ne varsa, köyde de o olacak, elektriksiz, yolsuz, okulsuz köy kalmayacak sloganı ile ülkemizin her karış toprağında emeği olan Demokrat Parti'nin misyonu hala kalbimizde sürüyor. İnancımızı kaybetmeden koyduğumuz hedefler doğrultusunda amacımıza ulaşıncaya kadar yürüyeceğiz." dedi. Eski Milletvekili İrfettin Akar'ın yaptığı konuşmanın ardından yapılan seçimde Mehmet Köylü yeniden Demokrat Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığı'na seçildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Politika