Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimler için çalışıyor
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin adaylarının kazanması için çalıştıklarını ve ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde de etkili olduğunu belirtti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti'nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." dedi.
Uysal, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim ofisinin hayırlı olmasını dileyen Uysal, Eğirdir Belediye Başkan adayı Ömer Şengül'ü tebrik etti.
Uysal, AA muhabirine, tüm güçleriyle çalışarak aday çıkardıkları yerlerde kazanmak istediklerini belirterek, "Demokrat Parti'nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.