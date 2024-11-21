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Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne kapıları kapattı

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Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Cemal Enginyurt, hangi partiye geçeceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirten Enginyurt, Zafer Partisi ve İYİ Parti'ye geçmeyeceğini de açıkladı.

Demokrat Parti'nin "söz yeniden milletin" sloganıyla düzenlenen 15'inci Olağan Kongresi, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılmış; Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Uysal'ın iki gün önce sürpriz bir şekilde kongre kararı alması, parti içindeki tansiyonu artırmış, tartışmalarının sonunda milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etmişti. İstifalar sonrası milletvekillerinin hangi partiye geçecekleri merak konusu olurken; Enginyurt iki partiye kapıları kapattı.

İKİ PARTİYE KAPILAR KAPALI

Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden Enginyurt, "Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi" sözlerini sarf etti.

Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne kapıları kapattı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Açık arttırmaya çıkarmış sanki kendini, yılda 2 parti değiştiriyor, bu dönüşler bizim başımızı döndürdü

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Sadi Somumcuya el kaldırdığı gün bitti bu adam , daha da iflah olmadı olmaz da

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Haber YorumlarıDenizci:

AKP'ye geçmesin??

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu patavatsızı bakalım kim kabul edecek, CHP yakışır, 10 numara 5 yıldız

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