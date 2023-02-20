Demirtaş'tan yardım gecesinde milyonları yuvarlayan Acun Ilıcalı'ya: Canın sağ olsun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasıyla ilgili "Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyonla binalar depreme karşı güçlendirilebilir ve insanlar yaşıyor olabilirdi. Ama önemli olan şov. Canın sağ olsun Acun" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin ardından düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"İKİ BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞIYOR OLABİLİRDİ"

Demirtaş, Kısa Dalga için kaleme aldığı'Canın Sağ Olsun Acun' başlıklı yazıda, "Para küçük bir azınlığın elinde. Güç de konfor da güvenli yaşam da onlarda... Adamın biri 250 milyon bağışlayınca Acun Ilıcalı devreye girip 'Şunu 300 milyona yuvarlayalım' diyor. 'Yardımseverimiz de 'Canın sağ olsun Acun' deyip 300'e yuvarlayıveriyor. Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya, işte sırf onunla Maraş'taki Ebrar Sitesi, Diyarbakır'daki Galeria, Hatay'daki 600 Evler Sitesi depreme karşı güçlendirilebilir ve iki binden fazla insan bugün yaşıyor olabilirdi. Ama önemli değil. Önemli olan şov. Ve ne olursa olsun şov devam etmeli, canın sağ olsun Acun!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kampanya yayınında, Atasay Kuyumculuk Genel Müdürü Cihan Kamer, 250 milyon liralık bağış yapmak istemiş, Acun Ilıcalı da "300'e yuvarlayalım ağabey" demişti. Kamer de "Canın sağ olsun" diyerek bağış tutarını yükseltmişti.