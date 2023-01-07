Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: Kızım ilk kez oy kullanacak, 'Kararsızım' diyordu onu ikna edeceğim

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan dikkat çeken bir çağrı yaptı. Eşi ve kızlarının görüş için yanına geleceğini belirten Demirtaş, "Büyük kızımız ilk kez oy kullanacak, 'Kararsızım baba' diyordu, ikna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor. Demirtaş bugün de tutuklu bulunduğu cezaevinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BAŞAK İLE KIZLARIMIZ GÖRÜŞE GELECEK"

Edirne F Tipi Cezaevi'nde açık görüş günü olduğunu belirten Demirtaş, ailesinin kendisini ziyarete geleceğini söyledi. Demirtaş paylaşımında, "Merhabalar, nasılsınız? Ben biraz heyecanlıyım da. Bugün açık görüş günü. Başak ile kızlarımız birazdan gelecekler. Büyük kızımız ilk kez oy kullanacak, 'Kararsızım baba' diyordu, ikna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen." ifadelerine yer verdi.