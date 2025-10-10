Haberler

Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan mı engel oldu? DEM Parti'den açıklama var

Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti, "Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan set çekti" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Teröristbaşı Öcalan'a atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Abdullah Öcalan'la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu maksatlı yaklaşımın sahiplerini spekülatif çabalarını terk etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dem Parti İmralı Heyeti bazı basın yayın organlarında yer alan "Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan set çekti" iddiasına ilişkinyazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu haberlerde Öcalan'a atfedilen sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Öcalan'la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır. Süreç boyunca çeşitli aralıklarla medyadaki belli bir kesim tarafından maksatlı bir yaklaşım sergilenmekte; ısrarlı bir şekilde gerçek olmayan şeyler üzerine spekülasyonlar yapılmaktadır. Bunun ülkede sürmekte olan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine hiçbir faydası olmayacağı açıktır.

"SORUMLULUK DEM PARTİ VE ÖCALAN'A AİT DEĞİL"

Daha 3 gün önce Adalet Bakanlığı tarafından AİHM kararına yapılan itiraz, iktidarın hukuku araçsallaştırmaya devam ettiğini göstermişken; Sayın Demirtaş ve Kobanî Kumpas Davasından tutsak diğer arkadaşlarımızın hukuka aykırı tutukluluk hallerinin sürdürülmesinin sorumluluğunun Dem Parti'ye ve Öcalan'a ait olmadığını herkes çok iyi bilmektedir.

Demirtaş, Yüksekdağ ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması AİHM kararlarının, Anayasanın, demokratik hukukun ve siyaset ilkelerinin en doğal gereğidir. Ve haberlerde iddia edilenin aksine bu gerekliliği Öcalan da birçok kez dile getirmiştir. DEM Parti İmralı Heyeti olarak, bu maksatlı yaklaşımın sahiplerini spekülatif çabalarını terk etmeye, ülkenin barışı ve yurttaşların yararı için çalışmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Öcalan demirtaşın durumunu beğenmemiştir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
