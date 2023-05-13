Demet Akalın, AK Parti'nin İzmir mitinginde konser verdi

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine artık sayılı saatler kalırken, siyasi partiler de mitinglerini sıklaştırdı.

AK PARTİ, İZMİR'DE MİTİNG YAPTI

Bu doğrultuda Ak Parti, İzmir'in Bayraklı İskelesi'nde bir miting gerçekleştirdi. Mitingte AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuştu.

DEMET AKALIN KONSER VERDİ

Mitingin sonunda siyasilerin konuşmaların ardından sahne ünlü şarkıcı Demet Akalın çıktı. Miting sonrası konser veren Akalın, alandaki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.