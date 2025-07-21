DEM Partisi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Kabul Etti

DEM Parti heyeti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetini kabul etti.

DEM Parti E Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan MİT Başkanı Kalın ve berbaerindeki heyeti kabul etti. Hatımoğulları ve Bakırhan'a DEM Grup Bakanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik ediyor. - ANKARA