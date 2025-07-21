DEM Partisi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Kabul Etti
DEM Parti Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıya, DEM Grup Bakanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de katıldı.
DEM Parti heyeti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetini kabul etti.
DEM Parti E Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan MİT Başkanı Kalın ve berbaerindeki heyeti kabul etti. Hatımoğulları ve Bakırhan'a DEM Grup Bakanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik ediyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika