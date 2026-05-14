Haberler

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Burcugül Çubuk, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında Şanlıurfa'daki sel felaketi, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları, trafik kazaları, Yunanistan'daki göçmen tahliyesi ve ODTÜ olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ve İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'daki selin hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağış öncesinde "sarı kod" uyarısında bulunulmasına rağmen önlem alınmadığını savunan Ayan, bazı köylerde mağduriyetlerin yaşandığını, elektrik ve suya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Ayan, Şanlıurfa'da sel dolayısıyla mağdur olanlara yardımların yapılması gerektiğini ifade ederek, konuyu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Mevsimlik tarım işçilerinin düzenli gelir, temiz ortam istediğini aktaran Ayan, bu taleplerin iktidar tarafından görülmediğini ileri sürerek, "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa-Siverek kara yolunda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Ayan, yol güzergahında üst geçit ve otobüs duraklarının bulunmamasının bazı tehlikelere neden olduğunu belirtti. Ayan, yolda gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Prosfygika bölgesinde onlarca yıldır yaşayan göçmen ve yoksulların hükümet tarafından tahliye edilmeye çalışıldığını belirterek, karara direnen bölge halkının yanında olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından bölgenin ranta açılacağını iddia eden Çubuk, "Burada yaşayanların tek talebi, kendi yaşadıkları alanda kendi istedikleri doğrultuda planlama ve dönüşüm sağlamak. Biz bu talebi destekliyoruz. Tüm dünyada kadın ve göçmenler için güvenli bir alan olan bu işgal evleri komününün korunmasını istiyoruz." dedi.

Çubuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) bahar şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka merkezine ziyaret
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi