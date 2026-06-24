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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında öğretmen ihraçları, sınır kapısı talebi, elektrik sorunları ve barış sürecinin yasalaşması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğretmenlik yaparken ihraç edilen ya da diploması iptal edilen 55 bin kişinin özel okullarda da öğretmenlik yapamadığını savundu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Uludere'ye bağlı Gülyazı köyünde yeni bir sınır kapısı açılmasını istedi.

İrmez, açılacak bu yeni sınır kapısı sayesinde Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk ve iş yükünün bir nebze de olsun hafifleyeceğini, geçişlerden kaynaklanan sorunların azalacağını kaydetti.

Bölgede elektrik sorununun da olduğunu aktaran İrmez, DEDAŞ'ın hukuksuz uygulamalar yaptığını savundu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na değinerek, "Rapor yayımlanmasından beri aradan 4 ay geçti. Hala bu raporun gereği yapılmadı." dedi.

Sürecin zamana yayılmasının kimseye faydası olmayacağını söyleyen Beştaş, "Bir asırlık problemin seçim hesaplarına kurban edilmeyeceğini kabul etmek gerekiyor. Barış ve demokrasi inşa etmek bir çırpıda olmaz ama acil atılması gereken adımları atmak gerekiyor. Ahlaki ve vicdani sorumluluğumuz var. Bunu asla hafife almamak lazım ama peşinden gitmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Beştaş, "Sürecin yasası olmak zorunda ve şu ana kadar sürecin bir yasası yok. Yasa taslağını görmek ve elimize almak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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