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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığını, cezaevi sorunlarını ve çocuk koruma yasası teklifini eleştirerek, çocukların suça itilmesine yol açan yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığını, birçok cezaevinin çeşitli sorunları olduğunu ileri sürerek, bu durumların düzeltilmesini istedi.

Cezaevlerinde tutuklu bazı kişiler için verilen adli tıp kararlarının uygulanmadığını iddia eden Gergerlioğlu, doktorların verdiği raporların savcılar tarafından "keyfi nedenlerle" uygulanmadığını savundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin çocuk yerine suçu ve cezayı merkeze aldığını savunan Doğan, teklifle suç ve ceza döngüsünün daha da derinleştirilmek istendiğini öne sürdü.

Doğan, "Bizler biliyoruz ki, çocukları suça iten yapısal sorunları, koşulları ortadan kaldırmadan ceza sürelerini artırarak hiçbir derde derman olunmayacaktır. O yüzden yol yakınken bu yasa teklifinin derhal geri çekilmesini, çocuğun üstün yararını esas alan bütünlüklü çocuk politikalarının hayata geçirilmesini bu Meclis kürsüsünden bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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