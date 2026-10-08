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DEM Partili vekiller cezaevi iddialarını ve Van'daki sorunları Meclis'e taşıdı

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DEM'li vekiller Meclis'te cezaevleri, Van'daki sorunlar ve KİT Komisyonu çalışmalarını değerlendirdi. Dilan Kunt Ayan cezaevlerinde keyfi politikalar uygulandığını iddia edip önlem ve soruşturma isterken, Mahmut Dindar Van'da amatör spora destek gerektiğini söyledi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, cezaevlerinde keyfi politikalar uygulandığını iddia ederek, sağlığa erişim ve tedavi hakkının engellendiği, keyfi cezaların verildiği yönünde şikayetlerin kendilerine iletildiğini söyledi.

Cezaevlerinde yaşanan tüm hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Ayan, bu sorunlar için önlem alınması ve soruşturma açılması talebinde bulundu.

Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da eğitimde, ulaşımda, sağlıkta ve spor alanında sorunlar yaşandığını söyledi.

Şehirde amatör sporun desteklenmesi gerektiğini kaydeden Dindar, "Van'da spor altyapısını güçlendirmek için geç kalınıyor. Bir an önce gereği yapılmalıdır." diye konuştu.

Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunun gelecek hafta denetim faaliyetlerine başlayacağını anımsattı.

Komisyonun çalışmalarını eleştiren İrmez, bazı KİT'lere yönelik yaptıkları araştırmaları paylaştı.

Kaynak: AA
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