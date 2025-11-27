DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz ile İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş arasında sert bir tartışma yaşandı.

DEM Partili Boz, Doğu ve Güneydoğu'da asker, korucu ve uzman çavuşların kadınlara yönelik suçlara karıştığını iddia ederek "Bu ülkede korucuların, askerlerin, uzman çavuşların kadınlara yönelik işlemiş olduğu suçlar münferit değildir. Bu vakalara baktığımızda ortak olan ne? Birincisi failin üniforması, ikincisi cezasızlık, üçüncüsü ise olayın meydana geldiği il ya da bölgeler" diye konuştu. Boz, Batman'da İpek Er ve Dersim'de Gülistan Doku dosyalarını örnek göstererek üniformalı faillerle ilgili cezasızlık politikası olduğunu savundu. Boz'un sözleri Komisyon'da büyük tepkiye yol açtı.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ'TAN SERT TEPKİ

Boz'un iddiaları üzerine söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, yüksek sesle tepki göstererek "Ayıp ya, ayıp! Türk ordusuna kimse bunu diyemez, kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz, kaç tane kadın öğretmen şehit edildi. Hamile kadına tecavüz edildi, şehit edildi. Yeter! Muhatabın benim, Türk ordusunun muhatabı benim, Türk devletinin muhatabı benim. Diyemez, diyemez, böyle bir şey olmaz" şeklinde karşılık verdi.

SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ

Türkeş Taş'ın sert çıkışı üzerine salonda sözlü atışmalar başladı. DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri karşılıklı olarak birbirlerine tepki gösterirken Komisyon Başkanı Nilgün Ök, defalarca sükûnet çağrısı yapmak zorunda kaldı.

TARTIŞMA TUTANAKLARA YANSIDI

Tutanaklara göre, DEM Partili Sümeyye Boz konuşmasını sürdürmek isterken sık sık araya giren İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri tartışmayı büyüttü. Boz'un "Bu suçlar sistemin içinden doğan suçlardır. Failin üniforması, cezasızlık ve olayların yaşandığı bölgeler ortaktır" sözleri üzerine Türkeş Taş tekrar tepki gösterdi.

Diğer komisyonda bulunan vekiller de tartışmaya dahil oldu:

Yüksel Selçuk Türkoğlu (Bursa): Evlatların yarısını dağda infaz ettiniz.

Cavit Arı (Antalya): Ordunun temsilcileri ağzını açmıyor.

Yavuz Aydın (Trabzon): Bu sözleri geri aldıracaksınız.

Nevroz Uysal Aslan (Şırnak): Mahkeme kararı var, neyi geri alacak?

"SÖZLERİ GERİ ALIN" ÇAĞRISI VE KARŞILIKLI İTHAMLAR

İYİ Partili Taş ve bazı AK Partili milletvekilleri, Boz'un sözlerini geri almasını istedi. Ancak Boz, eleştirilerini sürdürerek "Muhatabım burada. Soracağız, konuşacağız. Bu rejimde üniforma, hukuku askıya almanın bir aracıdır" ifadelerini kullandı. Tansiyonun tırmanması üzerine Komisyon Başkanı Nilgün Ök tekrar tekrar oturuma ara verilmemesi için sakinleşme çağrısı yaptı.