DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi

Muş'ta çiftçilerle bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çatışmalar bittiğinde korucuları işsiz bırakmayacağız. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

MSB'DEN TEPKİ GELDİ

Terörsüz Türkiye sürecine zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen bu sözlere bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

TUNCER BAKIRHAN ÖZÜR DİLEDİ

Katıldığı bir canlı yayında bu sözlerinden dolayı özür dileyen Tuncer Bakırhan, "Korucular mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama kalbi kırılan korucular olduysa… Yanlış ifade edilmiş olabilir. Özür dilerim. Bir kastım yok" dedi.

"BİR KÜÇÜMSEME, BİR AŞAĞILAMA YOK"

Sözlerinin devamında "Bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim" diyen Bakırhan, "Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz. Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Arılarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok" ifadelerini kullandı.