DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" diyerek tarihi bir çıkış yapmıştı. Bahçeli'nin sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

"İMRALI, ANKARA İLE DE KANDİL İLE DE KONUŞABİLMELİ"

Sezai Temelli, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin "Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu ben bilemem. Bunu Türkiye'de kimse bilemez. Dolayısıyla Kandil ile İmralı arasındaki ilişkinin kurulması lazım ki bunu bilelim. Biz bunu bilmiyoruz ki. Böyle bir diyalog söz konusu değil ki bilelim. Dolayısıyla çağrımız da bu yönde. 'İmralı'nın kapısını açın' dediğimizde İmralı, Ankara ile de Kandil ile de konuşabilmeli. Çünkü diyor ki 'Ben bunu hukuk ve siyaset zemininde çözebilirim. Ben buna muktedirim, buna gücüm var'. İşte bunu görebilmemiz lazım. Yoksa biz buradan nasıl bilelim bunu? Bunu bilmemiz için bir diyalog zemininde karşımıza gelmesi gerekiyor.

"TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Biz de diyoruz ki, bunun olanaklarını yaratalım. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, bir barış zemininde buluşabilmemiz için bunun olanaklarını yaratalım. DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluk bu. Bir müzakere zemini yaratılması. Meclis'i davet ediyoruz, toplumu davet ediyoruz, Türkiye'de Meclis'te olmayan siyasi partiler dahil olmak üzere bütün siyasi partileri davet ediyoruz. Diyoruz ki bunun gereğini yapalım. Gereğini yapalım ki bilelim meseleyi. Nasıl gelişecek, ne olacak? Dolayısıyla bunu sadece Türkiye beklemiyor. Orta Doğu bekliyor, Dünya bekliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin atacağı adımlar çok önemlidir. O yüzden herkese sorumluluk düşüyor. Ama şu anda bunu bilemeyiz."