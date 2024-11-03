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DEM Partili Temelli: Öcalan siyasette aktif rol almalı

DEM Partili Temelli: Öcalan siyasette aktif rol almalı
Haberler
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Haberler.com stüdyosunda Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını değerlendiren Temelli, Öcalan'ın siyasette aktif rol oynamasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Haberler.com YouTube kanalında gündemi değerlendirdi. Türkiye'de her gün toplumu terörize eden açıklamaların olduğunu vurgulayan Temelli, MHP lideri Bahçeli'nin "Tecriti kaldırılırsa Öcalan gelsin Meclis'te örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasını değerlendirdi.

"ÖCALAN'IN TECRİTİ SONLANDIRILMALI"

Bahçeli'nin konuşması sonrası yapılması gerekenin Öcalan'ın tecritinin sonlandırılması olduğunu söyleyen Temelli, sözlerine şöyle devam etti;

"25 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. Tecrit bir türlü sonlanmıyor. Dolayısıyla tecritin gerçek anlamda sonlandırılması hele hele bugün gelinen aşamada Öcalan'ın siyasette aktif rol oynayabilmesini sağlayacak koşulların da yaratılması artık kaçınılmazdır."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
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