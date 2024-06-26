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DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

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Kırmızı kategoride olup geçtiğimi günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Sultan Dağ'ın cenazesine katılanlar arasında DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz de var.

Bozdoğan-45 operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde Batman'da düzenlenen operasyonda öldürülen kırmızı kategorideki teröristlerden Sultan Dağ'a dün akşam Mardin'de cenaze töreni düzenlendi. Teröristin cenazesine katılan isimler arasında DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu görüldü.

POLİS MEMURUNUN KOLUNU ISIRMIŞTI

2019 yılında Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Aydeniz, polisin kolu ısırmadan önce de başka bir polis memurunun üzerine yürüyerek yumruk atmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Saliha Aydeniz Milletvekili DEM Parti Mardin PKK Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Ahmet null:

Ve bu parti mecliste

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yanıtYanıtla
Musti40 :

Akıl almıyor ama maalesef bu kadar zayıf boş bir anayasamız olduğu müddetçe daha çoook görürüz bu resmi

yanıt116
yanıt12
Dağıstan:

terör örgütünün ülkeme verdiği maddi manevi zarar , trilyon dolarları geçti. Bu örgütü destekleyen ülkeler ve içerideki yandaşlar olduğu var olduğu sürece , ne terör biter , ne ekonomi yoluna girer. Demokrasimizden bil istifade bu yandaşlar da hem vergilerimizden maaşını alır , hem de desteğe devam eder. Ne diyeyim , ...

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Gökhan Gülmez:

herşeye yorum yapan özgür özel beyden açıklama bekleriz

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Özgür Sevindik:

Emanet oyların kalıntıları

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Demir Acer:

Biz acayip geniş bir ülke olduğumuz icin isteyen istediğini yapiyor, bu genislik sadece TC var yöneticiler sağolsun

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Demir Acer:

AKP bu gibi durumlara anayasal yasak getirse elinde uğraşacak malzeme kalmaz anliyan anladı

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murtaza candurak:

bu vatanın ekmeğinden suyundan faydalanıyor

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