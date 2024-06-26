DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
Kırmızı kategoride olup geçtiğimi günlerde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Sultan Dağ'ın cenazesine katılanlar arasında DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz de var.
Bozdoğan-45 operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde Batman'da düzenlenen operasyonda öldürülen kırmızı kategorideki teröristlerden Sultan Dağ'a dün akşam Mardin'de cenaze töreni düzenlendi. Teröristin cenazesine katılan isimler arasında DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu görüldü.
POLİS MEMURUNUN KOLUNU ISIRMIŞTI
2019 yılında Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı. Aydeniz, polisin kolu ısırmadan önce de başka bir polis memurunun üzerine yürüyerek yumruk atmıştı.