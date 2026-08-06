Haberler

DEM Parti'den Abhazya ve İşçi Sorunları Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti vekilleri, Abhazya pasaportlarının kabulü ve doğrudan ulaşım başlatılması, Mersin Limanı'nda işten çıkarılan işçiler, orman yangınlarıyla bütünleşik mücadele ve terörsüz Türkiye teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti milletvekilleri düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Abhazya pasaportlarının Türkiye'nin sınır kapılarında geçerli bir kimlik ve seyahat belgesi olarak kabul edilmesi ve Abhazya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında doğrudan deniz ve hava yolu ulaşımı başlatılması gerektiğini söyledi.

Mersin Limanı'nda 100'den fazla işçinin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığını anlatan Doğan, işlerine geri dönebilmek için aylardır eylem yapan işçilerin yanında durduklarını dile getirdi.

Perihan Koca Doğan, orman yangınlarının doğal bir afet olmadığını söyleyerek, "Ülkenin dört bir yanında art arda orman yangınları başladı. Acı içerisinde yakından takip ediyoruz. Geçmişten ders almıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadeleyi, sadece söndürmeye odaklanan bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Başta önleyici tedbirler olmak üzere yangından önce, yangın sırasında ve sonrasında hayata geçirmeye yönelik bütünleşik bir ormancılık politikasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM Başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni "uzun sürecin başlangıcı" şeklinde nitelendirdi.

Teklifin önemli bir adım olduğunu dile getiren Akın, kanun teklifinin, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.

İzmir'in kirlilikle, katı atıklarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Akın, bu konuda önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Orman yangınlarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirten Akın, İzmir, Balıkesir ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara tazminat ödenmesini önerdi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler