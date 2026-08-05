DEM Parti'den gazeteci tutuklamaları ve kız çocukları ölümleri açıklaması

DEM Parti milletvekilleri düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki basın toplantısında, mesleklerini şantaj yapmak ve rant sağlamak amacıyla kullanan bazı gazetecilerin tutuklandığını belirtti.

Gergerlioğlu, "Birileri iktidar gazetecisi olmayı tercih etti, oranın nimetlerinden yararlanırken ona buna hakaretler ettiler, tehdit ettiler. Artık mızrak çuvala sığmadı ve tutuklandılar." diye konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da "son dönemde Mardin'in farklı ilçelerinde bazı kız çocuklarının evlerinde ölü bulunduğunu" söyleyerek, bunun durdurulması ve arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Bu tür şiddet olaylarının "cezasızlık algısı" gibi çeşitli nedenlerle yaşandığını savunan Altın, çocuk ve kadınların toplumsal güvenliği için yargılama süreçlerinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA