DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı

DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
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DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Partili Gülistan Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan mikrofonu kapattı. Koçyiğit, duruma "Sayın başkan sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit konuşmasına Kürtçe devam etti. O sırada oturumu yöneten MHP'li Celal Adan, Koçyiğit'in mikrofonunu kapattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Kürtçe gerilimi yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit TBMM'de konuşma yaptığı esnada "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başladı.

CELAL ADAN MİKROFONU KAPATTI

Oturumu yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan Koçyiğit'in mikrofonunu kapattı. Kısa bir sessizliğin ardından tekrardan sesi açılan Koçyiğit duruma tepki gösterdi.Koçyiğit, "Sayın başkan sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

O çatının altında Türkçe konuşacaksınız...

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