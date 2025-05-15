DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit konuşmasına Kürtçe devam etti. O sırada oturumu yöneten MHP'li Celal Adan, Koçyiğit'in mikrofonunu kapattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Kürtçe gerilimi yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit TBMM'de konuşma yaptığı esnada "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başladı.

CELAL ADAN MİKROFONU KAPATTI

Oturumu yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan Koçyiğit'in mikrofonunu kapattı. Kısa bir sessizliğin ardından tekrardan sesi açılan Koçyiğit duruma tepki gösterdi.Koçyiğit, "Sayın başkan sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" ifadelerini kullandı.