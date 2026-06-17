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DEM Parti'li Doğan Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikleri eleştirdi

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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikleri 'kıyım yasası' olarak nitelendirerek eleştirdi ve yaşam yanlısı bir yasa çağrısı yaptı.

Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirdi.

Dem Parti'li Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun kabulü sonrası sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin uygulamalara tepki gösterdi.

"Bu kıyım yasasına karşı yaşamın yasasını, bilimin yasasını hep birlikte yapabiliriz." ifadesini kullanan Doğan, "O günden bu yana ne yazık ki yaşam değil ölüm naraları bu Meclis'in öncülüğünde yükselmeye devam ediyor. Ancak bizler enseyi karartmıyoruz. Bu karanlığa karşı umut olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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