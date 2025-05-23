DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
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DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyum yasasının lağvedilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün atılacak en temel adımlardan birisi, bu sürece dair kayyum yasasının bir an önce lağvedilmesi ve atanmış kayyumların geri çekilmesi, gitsinler valilik, kaymakamlık yapsınlar. Demokratik topluma giden yol buradan geçer" dedi.

Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun 2 gün sürecek ara dönem toplantısına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAYYUMCU REJİMİN SON BULMASI GEREKİYOR"

Kayyum yasasının lağvedilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, "Bu kayyımlar bir yandan Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını elinden almak isteyen anlayışın sonucu, öte yandan da kadın temsiliyetine, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyete karşı vurulmak istenen kocaman bir darbedir. Ama her kayyım atanmasından sonra hiçbir şekilde pes etmedik. Halk içerisinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Her seçimde gücümüzü biraz daha katlayarak, bütün baskılara rağmen yol aldık. Buradan kayyumcu zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Bugün barışın ve demokratik toplum sürecinin konuşulduğu bir dönemde kayyumcu anlayış ve baskıcı rejimin gerçekten artık son bulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GİTSİNLER VALİLİK, KAYMAKAMLIK YAPSINLAR"

Sözlerinin devamında "Bugün atılacak en temel adımlardan birisi; kayyım yasasının bir an önce lağvedilmesi ve atanmış kayyımların geri çekilmesidir" diyen Hatimoğulları, "Gitsinler valilik kaymakamlık yapsınlar, halkını seçtiği belediye eşbaşkanları görevlerinin başına gelsin. Bu toplumun en doğal hakkıdır. Başta Türk halkı olmak üzere bu coğrafyada bulunan kayyım atanan belediyelerdeki bütün seçmenin ve yurttaşın en doğal en temel hakkıdır" diye konuştu.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada belediyeler için yeni düzenleme sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerdeki kayyum uygulamasını yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEnes:

Lagam faresi zaten bitmek üzereydiniz bunun farkındaydıniz silah bıraktınız devlet terörist ile pazarlık yapmaz cahil halk partisi isimli kullanıcılarda boşuna algı yapmayın komple temizleneceksiniz

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Haber Yorumlarıalbatros :

sayenizde bir bir dediklerini yaptırıyorlar!

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Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

ne isterlerse tipis tipis yaptırıyorlar.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

evet doğru bir tespit bu sorunun çözüm yeri meclistir ne dağlar ne çatısmalar hiç biri çözüm olmadı umarız ki süreç başarılı olur bu defa

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hatimoğulları İktidara gelince Ay' a giden 4 şerit yol yaptıracağız desin inananlar olur.

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