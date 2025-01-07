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DEM Partili Hatimoğulları'ndan muhalefete çağrı

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"Ya barışı inşa edeceğiz, ya da her yer Gazze olacak" sözleri ile siyaset gündeminde tartışma yaratan, sonrasında sözünden çark eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan muhalefete çağrı geldi. Hatimoğlulları "Barış için bu parlamentonun çatısı altında ve toplumun içinde hep birlikte çalışmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Dem Parti İmralı heyetinin siyasi temasları sürerken DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Ya barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer Gazze olacak" şeklindeki sözleri tartışılmaya devam ediyor.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Sözleri tepki çeken Hatimoğulları, yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Hatimoğulları açıklamasında "Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

"ESAS MESELEMİZ ÇÖZÜMÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMASIDIR"

Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir parti olduklarının altını çizen Hatimoğulları, açıklamasında "Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım." ifadelerine yer vermişti.

GRUP TOPLANTISINDA DA AYNI KONUYA DEĞİNDİ

DEM Parti'nin grup toplantısında da tepki çeken açıklamasıyla ilgili konuşan Tülay Hatimoğulları şunları söyledi: "Diyarbakır'da yaptığım açıklama bazı kaynaklarca, çarpıtılmıştır. Belli ki barış istemeyen bazı kaynakların bu tarz dezenformasyonları devam edecek. Bu kaynaklara biz buradan diyoruz ki savaşı körükleyecek, barış karşıtı hareketlere hiçbir şekilde girilmemelidir"

MUHALEFETE ÇAĞRI

Grup toplantısında İmralı görüşmeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, muhalefetin önemli bir bölümünün şimdiye kadar sağ duyu gösterdiğini ve çözüm odaklı açıklamalar yaptığını söyledi. Hatimoğulları konuşmasının devamında "Bu Türkiye toplumuna sunulmuş çok önemli bir katkıdır. Tutumunuz kıymetli, tutumunuz çok önemli. Gelin bu tutumu daha da güçlendirerek barış için bu parlamentonun çatısı altında ve toplumun içinde hep birlikte çalışmaya devam edelim" diye konuştu.

DEM Partili Hatimoğulları'ndan muhalefete çağrı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Hadi lan oradan samimiuetsiz

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