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DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in "Fesih" kavgası

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PKK'nın silah bırakma kararının ardından TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında sert bir tartışma yaşandı. Koçyiğit, barışı savunmanın suç sayıldığını iddia ederek İYİ Parti'yi eleştirirken, Çömez ise teröristlerden talimat alanlara karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

Terör örgütü Pkk'nın silah bırakma ve fesih kararının yankıları sürerken TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez arasında sert bir tartışma yaşandı.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Barışı savunmayı suç olarak nitelendiren tek yer burası, tek grup da kendileri. Biz sonuna kadar, canımıza da mal olsa barışı savunacağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERDEN TALİMAT ALANLARIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Koçyiğit'in açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Çömez, "Terörün karşısında durmaya devam edeceğiz. Teröristlerle bir araya gelen, teröristlerden talimat alanların karşısında duracağız. Teröristlerin ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyal uzantılara, onlara talimat verenlere de itiraz edeceğiz. Biz bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını, huzur içinde yaşamasını isterken siz Kandil'den besleniyorsunuz. Siz ağzınıza bir kere olsun terörü lanetleyecek bir tek kelime alamadınız" diyerek kürsüden DEM Parti'ye yüklendi.

İkili arasındaki tansiyon gittikçe yükselirken, Koçyiğit ve Çömez'in mikrofonları kapatıldı.

NE OLDU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " Pkk'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü Pkk, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta ise terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

İyi parti tamamen kendini bitirmeye çalışıyor

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Haber YorumlarıFatih :

sadece kan ile beslenenler barışı istemez.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ülke'ye tek faydaları yok ama kendilerini iyi görüyor musallat ın çoçukları

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

İtiraz eden birilerinin olması sevindirici

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıMGk:

Zafer partisi, iyi parti üç beş tane ergen oyuyla particilik oynuyorlar..

Yorum Beğen72
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