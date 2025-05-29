DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
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DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, TBMM'de yaptığı konuşmada trans kadınların hormon ilaçlarının ücretsiz karşılanmasını ve kadınlara kürtaj hakkı tanınmasını istedi. Ayrıca HPV aşısının ücretsiz olması ve kadın sağlık merkezlerinin açılması çağrısında bulundu. Büyük tartışma yaratan bu talebe bazıları destek verirken bazıları da sert tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkan DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikalarının hayata geçirilmesini isteyen Otlu, trans bireylerin sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

"TRANS KADINLARIN HORMON İLAÇLARI..."

Otlu, yaptığı konuşmada "Trans kadınların hormon ilaçları ücretsiz karşılanmalıdır. Kadınlara kürtaj hakkı tanınmalıdır. HPV aşısı ücretsiz yapılmalı, kadın sağlık merkezleri açılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

DEM Partili Otlu'nun trans bireylerle ilgili önerisi büyük tartışma yarattı. Bir kesim "Bomboş bir öneri... Sanki başka sorunumuz yok" derken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek Otlu'ya destek verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yani bir nevi pzwnlk yapın anlamına geliyor

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