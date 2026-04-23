DEM Partili Bakırhan: "(Terörsüz Türkiye) Süreç devam ediyor, umarım önümüzdeki süreçte hızlanacak"
DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili soru üzerine, "Süreç devam ediyor, umarım önümüzdeki süreçte hızlanacak" dedi.
DEM Parti heyeti TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili soru üzerine DEM Partili Tuncer Bakırhan, "Süreç devam ediyor, umarım önümüzdeki süreçte hızlanacak" cevabını verdi. Bakırhan, "Süreçten umutluyuz, önerilerimizi sunacağız" dedi. - ANKARA
