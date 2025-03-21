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DEM Parti: Ziyarete izin verilmeyince Öcalan'ın Nevruz mesajı gelmedi

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DEM Parti, İmralı Heyeti'nin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesine izin çıkmadığı için Nevruz etkinliğine mesaj göndermediğini açıkladı.

Diyarbakır'da bugün okunması beklenen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı İmralı heyetine ulaştırılmadığı için okunmadı. DEM Parti kaynaklarından yapılan bilgilendirmede Bilgilendirme "Nevruz öncesi heyetin başvurusuna yanıt verilmediği için bu yılki Nevruz'a Öcalan'ın mesajının gelmediği" belirtildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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