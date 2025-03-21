DEM Parti: Ziyarete izin verilmeyince Öcalan'ın Nevruz mesajı gelmedi

Diyarbakır'da bugün okunması beklenen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı İmralı heyetine ulaştırılmadığı için okunmadı. DEM Parti kaynaklarından yapılan bilgilendirmede Bilgilendirme "Nevruz öncesi heyetin başvurusuna yanıt verilmediği için bu yılki Nevruz'a Öcalan'ın mesajının gelmediği" belirtildi.