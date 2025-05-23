DEM Parti ve Gelecek Partisi Gündemi Değerlendirdi

DEM Parti ve Gelecek Partisi Gündemi Değerlendirdi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek Türkiye ve bölge gündemindeki konuları görüştü. İmralı heyetinin görüşmeleri ve PKK'nın kongre kararları ele alındı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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