Haberler

DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Eş Genel Başkanlardan oluşan bir heyetin gelecek hafta Suriye konusunu görüşmek üzere siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. Doğan, Türkiye'nin Suriye'de birleştirici bir rol oynaması ve çatışmasızlık sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyetin gelecek hafta Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edeceğini bildirdi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dem Parti heyetinin Suriye'nin Haseke iline yaptığı ziyareti anımsatan Doğan, "DEM Parti Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyet, gözlemlerini aktarmak için önümüzdeki hafta siyasi partileri ziyaret edecek. Aynı zamanda çözüm masasını güçlendirmek için siyasetin aktif rol üstlenmesi çağrısı da yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de birleştirici bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Doğan, Suriye'de gerçek bir entegrasyon ve çatışmasızlığın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de henüz tam anlamıyla bir ateşkesin sağlanmadığını belirten Doğan, herkesin ateşkesin sağlanması ve Suriye'deki tüm kesimlerin anayasal haklar elde etmesi için yapıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı