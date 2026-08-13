DEM Parti'den çerçeve yasaya destek: 'Yolda yürümeyi teklif ediyoruz'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa hakkında, " Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik çok ciddi bir yol açıldı. O yüzden bu yolda yürümeyi teklif ediyoruz" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Meclis'ten 467 oyla geçen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yasanın Türkiye'de toplumsal barış, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü açısından önemli bir hukuki adım olduğunu belirten Doğan, düzenlemenin nihai bir sonuç olmadığını, bundan sonraki süreçte yeni siyasi ve hukuki adımların atılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Doğan, partinin 5. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihini öne aldıklarını ve bu tarihin 6 Eylül olduğunu sözlerine ekledi.

"Bizim için önemli bir yasa"

Yasanın DEM Parti için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Doğan, "Yasa meclisin gündemine geldi ve 467 evet oyuyla çıkan bir yasadan bahsediyoruz. Çerçeve yasa, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' ismiyle geldi. Bu oyların her biri farklı nedenlerle, farklı siyasi partiler tarafından verildi. Ancak ortak bir amaç için verildi. Varsayımıyla hareket ediyoruz ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Bizim için önemli bir yasa. Biliyorsunuz ilk kez böyle bir yasa teklifini imzalıyoruz. Bu düzenleme bütün sorunları çözen nihai bir sonuç olmasa da yeni siyasi ve hukuki imkanlar oluşturuyor. Kapsamlı bir çözümün ilk adımı olarak partimiz açısından tarihi önem taşıyor" diye konuştu.

" Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik çok ciddi bir yol açıldı"

Söz konusu yasanın Türkiye'de birleştirici bir unsur olduğunu ifade eden Doğan, "Kürt sorunu ve Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik çok ciddi bir yol açıldı. O yüzden bu yolda yürümeyi teklif ediyoruz. Birlikte yürümeyi ve birlikte mücadele etmeyi teklif ediyoruz. Bu yüzden evet dedik ve bu yüzden de bu yönlü uygulamaları böyle karşılamak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ilk defa somut şekilde hukuki bir mekanizmanın da işlediği bir yasa sürecine girdi. Daha net ifade etmemiz gerekirse 100 yıllık bir meselede ilk kez hukuki bir adım var. Bunun değerini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Demirtaş'ın tahliyesi de ele alındı

Bir gazetecinin, 'Çerçeve yasanın takvimi nasıl işleyecek? ve 'Selahattin Demirtaş yasa neticesinde tahliye edilecek mi?' sorusuna ise Doğan, "Takvime ilişkin bazı kurulların kurulması gerekiyor. Yol haritası ve netleşmiş bir takvim henüz yok. Bugün partimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve son gelişmeler değerlendirilecek. Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soru sordunuz. Bu iddialar yerine gerçekler üzerine konuşabilmek için yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşması ve takvimin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı