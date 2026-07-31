Haberler

DEM Parti Sözcüsü Doğan: (Terörsüz Türkiye süreci) "Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak"

DEM Parti Sözcüsü Doğan: (Terörsüz Türkiye süreci) 'Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak. Türkiye tarihi dönemden geçiyor" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, parti Genel Merkezi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konulara değinen Doğan, çerçeve yasaya dair istişarelerin sürdüğünü ve meclisin tatile girmeden bu konunun açıklığa kavuşacağını söyledi. Çerçeve yasada artık son hazırlıklar yapıldığını dile getiren Doğan, Terörsüz Türkiye sürecinde kapsamlı mutabakat sağlanmasının önem arz ettiğini belirtti. Yasa çıktıktan sonra Türkiye'de artık yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Doğan, bu yasanın takvimiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini ve önümüzdeki günlerin kritik düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

"Yasaya dair istişareler sürüyor"

Terörsüz Türkiye çerçeve yasasında son hazırlıklara gelindiğini belirten Doğan, "Yasaya dair istişareler sürüyor ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar ve görüş ayrılıkları söz konusu. Farklı öneriler var. Bunu bizzat TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi partilere yaptığı ziyaretten sonra ifade etmişti. Bu son derece normal bir farklılık ve bu farklılıkların giderilmesi için de çalışmalar sürüyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ile ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı. Artık son hazırlıklar yapılıyor ve son hazırlıklar tamamlanmalıdır" diye konuştu.

"Önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak"

Çerçeve yasasının meclis tatile girmeden tamamlanacağını temenni ettiklerini ifade eden Doğan, "Takvimle ilgili de en kısa sürede meclis başkanının gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler ve saatler kritik olacak. Türkiye tarihi dönemden geçiyor. Bu tarihi dönemi, ruhuna uygun ve yakışır bir yasa dönemiyle kapatmayı temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin: Ben de merak ediyorum
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu