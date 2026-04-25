DEM Parti Sözcüsü Doğan, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Olağan kongremizi sonbaharda eylül, ekim gibi yapacağız. Kongre tarihini Parti Meclisimizde netleştireceğiz." dedi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Dün itibarıyla kongre çalışmalarına başladıklarını bildiren Doğan, "DEM Parti yeni döneme hazırlanmak için olağan kongresini yapmak üzere bunun takvimini de belirlemek üzere tartışmalarını sürdürüyor. Kongre hazırlıklarımızı herkesi kapsayacak şekilde en geniş kesimlerle tartışarak yapıyoruz. Dolayısıyla konferanslar yapıyoruz, en sonunda büyük bir konferans ve ardından büyük kongremizi yapıyoruz. Olağan kongremizi sonbaharda eylül, ekim gibi yapacağız. Kongre tarihini Parti Meclisimizde netleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Barış ve demokrasi sürecinin ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Doğan, "Bunun için hem coşkulu hem heyecanlı hem de kararlıyız. Bu coşku, heyecan ve kararlılıkla kongremize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş ve şiddetin olduğu bir bölgede barışı konuşmak ve demokratik bir toplum tahayyüllü kurmak zorunda olduklarını belirten Doğan, "Zaman zaman duraksamalar oluyor, bazen ritmi istenilen tempoda olmuyor, evet. Bu kamuoyuna şöyle yansıyor, 'demek ki bir tıkanıklık var'. İşte bu yansımalara ilişkin başta biz siyasi partiler olmak üzere Türkiye'de barışı, yaşam hakkını, demokrasiyi, eşitlik ve özgürlüğü savunan herkes bunu başarabilmemiz için birlikte sorumluluk hissetmelidir." diye konuştu.