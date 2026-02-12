Haberler

DEM Parti'li Doğan: Komisyondan beklenti, uzlaşıya varılmış ortak raporun çıkmasıdır

DEM Parti'li Doğan: Komisyondan beklenti, uzlaşıya varılmış ortak raporun çıkmasıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci ve oluşturulan komisyonlar hakkında yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmaları nihai bir aşamaya geldiğini belirten Doğan, kamuoyunun beklentisinin ortak bir rapor çıkması olduğunu vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi; bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "27 Şubat çağrısının üzerinden 1 yıl geçti. Öcalan'dan gelen bu çağrı, örgütten hemen karşılık buldu. PKK önce ateşkes ilan etti sonra kongresini toplayarak fesih kararı aldı. Ardından temmuz ayında silahlarını yakarak imha etti. Ekim ayında geri çekilme kararı aldığını duyurdu. Geçen süre zarfında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Böyle bir komisyonun kurulmasını ne kadar değerli bulduğumuzu, eksik de olsa bu komisyonun İmralı'da yaptığı görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu, bu görüşmeyle ne kadar önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu, yanı sıra yapılan tüm dinlemelerin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bugün de yineliyoruz bunu. Tüm bu gelişmelere karşın demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı. Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi; bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
TÜİK verileri ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

TÜİK verileri ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı