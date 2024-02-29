DEM Parti Rize Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize adayı Nurettin Aydın ve Semanur Akar kimdir?

Dem Parti Rize Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Rize Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize adayı Nurettin Aydın ve Semanur Akar kimdir?

DEM PARTİ RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Rize Belediye Eş Başkan Adayı Nurettin Aydın ve Semanur Akar oldu. Buna göre DEM Parti Rize Belediye Eş Başkan Adayı Nurettin Aydın ve Semanur Akar'dır.

NURETTİN AYDIN KİMDİR?

Nurettin Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Rize Belediye EşBaşkan adayıdır.

SEMANUR AKAR KİMDİR?

Semanur Akar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Rize Belediye EşBaşkan adayıdır.