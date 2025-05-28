DEM Parti Milletvekilleri, Engelli Memur Atamaları ve İşçi Hakları Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Perihan Koca Doğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 bin engelli memurun atamasının yapılmasını istediklerini belirterek, özellikle ön lisans alımlarının çok düşük olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, 2025 ilk dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girenlerin kadro azlığı nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını, TUS kadrolarının arttırılmasını talep ettiklerini belirtti.

TUS'un çok ağır ve zor bir sınav olduğuna, tıp mezunlarının 6 yıllık derslerini tekrar baştan çalışmak ve ezberlemek zorunda kaldığına dikkati çeken Gergerlioğlu, bu nedenle Sağlık Bakanlığının kadro meselesine eğilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan ise, Türkiye'de işçi sınıfının çok zor şartlarda bir sınıf kavgası içerisinde olduğunu belirterek, ülkenin dört bir yanındaki işçi ve emekçilerin krizin faturasını ödemek istemediğini, insanca bir ücret ve güvenceli bir yaşam istediğini söyledi.

Doğan, basın toplantısında kendisine eşlik eden Beşiktaş Belediyesi işçilerinin kısa mesajla işten çıkarıldığını aktararak, işçilerin çeşitli kod uydurmalarıyla işten atıldıklarını ileri sürdü.

Beşiktaş Belediyesi ve ülkede haksızlığa uğrayan tüm işçilerin sesini duyurmaya devam edeceklerini söyleyen Doğan, grevde olan Toros tarım işçilerinin de taleplerinin dinlenilmesi gerektiğini ifade etti.