DEM Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Dem Parti'li Gergerlioğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayda 20 askerin şehit olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Gergerlioğlu, bu konunun soruşturulması gerektiğini söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının herkesi üzdüğünü ifade eden Gergerlioğlu, "Cenazelere katıldık, halkımızın acılarını paylaştık. Olması gereken açıklamalar değil, istifaların gelmesi." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'li Aslan ise Şırnak'taki bazı köy yollarının yenilenmediğini ileri sürdü.

Yol, köprü, okul, su ve hastanenin devletin sunması gereken en temel hizmetler arasında yer aldığını dile getiren Aslan, Şırnak'ta yenilenmeyen köy yollarının mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. Aslan, yollarla ilgili verdikleri yazılı soru önergelerinin yanıtlanmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
