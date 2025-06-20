DEM Parti Milletvekili Özgül Saki Göçmen Politikalarını Eleştirdi

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'nin göçmen ve sığınmacı politikalarını eleştirerek, bu politikaların insanlık dışı olduğunu ve göçmen haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD'nin son dönemdeki göçmen ve sığınmacı politikalarını eleştirdi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Haziran'ın, savaşlar, siyasi baskılar, ekonomik yoksunluk, iklim değişikliği ve diğer krizler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insanın yaşadığı sorunlara dikkati çekmek ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Dünya Mülteciler Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Özellikle Suriye iç savaşı nedeniyle 2011'de Türkiye'ye bir göç dalgası başladığını, bu nedenle hem düzenli hem de düzensiz olarak nitelendirilen göçmen sayısının ciddi derecede arttığını ifade eden Saki, göçmenlerin maruz kaldığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD'nin, son dönemde göçmen ve sığınmacı politikalarında yeni bir yönelime girdiklerini söyleyen ve bu durumu eleştiren Saki, "Bu yönelim, temel hak ve özgürlükler açısından son derece tehlikeli ve insanlık dışı bir uygulamayı meşrulaştırma çabasını içermektedir. Bizler, sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz dünyada eşit ve özgür bir yaşam için göçmenlerle birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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