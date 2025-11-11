DEM Parti Milletvekili Doğan, Grevdeki İşçilerin Taleplerini Destekledi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada grev yapan işçilerin taleplerinin karşılanmasını istedi.

Doğan, Meclis'te, Sincan'da faaliyet gösteren bir fabrikada grev yapan Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi bazı işçilerle basın toplantısı düzenledi.

"Sendikanın 16 Ağustos 2023'te iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi almasına rağmen fabrika yöneticilerinin itirazları nedeniyle bugüne kadar toplu sözleşme yapılmadığını" iddia eden Doğan, işçilerin taleplerini anlattı. Doğan, bunların karşılanmasını talep etti.