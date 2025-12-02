DEM Parti'li Ayan, 2026 yılı bütçesine yönelik eleştirilerde bulundu

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, 2026 yılı bütçesini eleştirerek, bütçenin revize edilmesini talep etti.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir devlet politikası haline getirilmesi ve devletin bütün kurumlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede en önde yer alması gerektiğini" söyledi.

2026 yılı bütçesine yönelik eleştirilerde bulunan Ayan, "Kadınların emeğiyle oluşturulan bütçede, kadınları şiddete karşı koruyacak mekanizmalar maalesef güçlendirilmemiş, adalete erişim için gerekli bütçeler ayrılmamış. Koruma ve önleyici tedbirler için ödenek ayrılmadığını görüyoruz." görüşlerini savundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumları görevlerini yerine getirmeye davet ettiğini söyleyen Ayan, "Şiddeti, kadın cinayetlerini önleyen politikalarla bütçenin revize edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.