DEM Parti'li Akın, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan arbedeyi eleştirdi

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında yaşanan arbedeyi eleştirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin dün tamamlandığını anımsattı.

2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde yaşanan arbedeye değinen Akın, "Dünkü yaşadığımız son tablo aslında sözlerin yetersiz kaldığı ama bunun karşısında gerilimin, şiddetin, propagandanın, manipülasyonun ve her türlü umutsuzluk manzaralarının yaşandığı bir durum oldu. TBMM keşke böyle bir tablo yaşamasaydı ve bütçe de böylesi bir kapanışla sonuçlanmasaydı. Ancak yaşamış olduğumuz bu durumun tekrar etmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akın, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşmayı eleştirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cevdet Yılmaz, çevreyle, iklimle ilgili çok az cümle kurdu. Çok fazla başka konulara odaklandığı için iklim meselesi sanırım onlar için çok tali bir konuydu. Türkiye bu konuda çok ağır tahribatlar yaşıyor. Ekolojik olarak da iklim olarak da Akdeniz'in en riskli bölgesinde yaşadığımız biliniyor. Cevdet Yılmaz'ın konuşmasını çok talihsiz bir konuşma olarak da nitelendiriyoruz."