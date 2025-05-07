DEM Parti, Meclis'te Sırrı Süreyya Önder için taziyeleri kabul etti

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te taziyeleri kabul etti.

DEM Parti heyetine Meclis Tören Salonu'nda taziye dileklerini ileten siyasi parti temsilcileri, yaptıkları konuşmalarla Sırrı Süreyya Önder'i andı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için gerçekleştirdikleri taziye ziyaretinde Önder ile yaşadığı bir anısını paylaştı.

Güler, taziyede okuduğu Saff Suresi'nin anlamını Sırrı Süreyya Önder'in daha sonra öğrenerek kendisine "Çok güzel bir sure okumuşsun. Bir şey olursa bana oku." dediğini aktardı. Güler, daha sonra Sırrı Süreyya Önder için Saff Suresi'nden ayetler okuyarak, dua etti. Güler, sureden okuduğu "Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?" anlamına gelen ayete dikkati çekti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise Önder'in dolu dolu bir hayat yaşadığını belirterek, "Başka hayatları yaşatmak için çok attı kalbi de kendisini de biraz daha uzun yaşatabilseydi." ifadesini kullandı.

"Bu Anneler Günü, Sırrı Süreyya Bey'in annesine atfedilsin"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder'in ülkesi, halkı ve bütün Türkiye için zihninde doğru olan ne iş varsa onu yapmaya çalıştığını söyledi.

İnsanların ölümüyle de ibret olabileceğini ifade eden Davutoğlu, "Belki de Sırrı Süreyya Bey'in uzun süren rahatsızlığı, ani bir olay olmuş olmasına rağmen hastanede bir müddet kalmış olması, toplumun bazı şeyleri düşünmesine, birbirine mesafeli duran insanların yaklaşmasına vesile oldu. Şimdi hepimizin yapması gereken TBMM çatısı altında hizmet etmiş siyasilerin örneklerinde olduğu gibi Sırrı Süreyya Bey'in siyasi ve insani mirasına sahip çıkmak, onu anlamak, onu hayırla yad etmek, onun ailesine sahip çıkmak." şeklinde konuştu.

Yaklaşan Anneler Günü'ne işaret eden Davutoğlu, "Bu Anneler Günü'nün Sırrı Süreyya Bey'in annesine atfedilmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Davutoğlu, "Bizi birleştiren ortak değerler adına Sırı Süreyya Bey'in son süreçteki etkin rolünün başarıya ulaşması için de herkesi birlikte çalışmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sırrı Süreyya Önder'in bıraktığı mirasın, farklı insanları bir araya getirebilme noktasında ortaya koyduğu gayreti ileri dönemlere taşıyabilme emanetinin, milletvekillerinde olduğunu belirterek, "Yarım kalan işleri vardı. O yarım kalan işlerin tamamlanması için de bizlerin gayret göstermesi gerekiyor. İnşallah o güzel işleri tamamlamak bizlere nasip olur diye ümit ediyorum." diye konuştu.

"Temennimiz barışın bu topraklarda tesis edilmesini sağlamak"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, bu süreçte verdiği desteklerinden ötürü bütün siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek, "Hayalini kurduğu toplumsal barışın nasıl tesis edilebileceğini kendisi göstermiş oldu." dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in barış için çok çalıştığını söyleyen Hatimoğulları, "Bir Türk olarak Kürt halkıyla her daim dayanıştı. Çünkü o şuna inanıyor; bir yerde bir haksızlık varsa orada Türk de mutlu olmaz. Bunun için çok çalıştı." diye konuştu.

Hatimoğulları, Önder'in bu uğurda sağlığını da aksattığını dile getirerek, "Toplumsal barışın bu ülkede inşa edilmesi için sevgili Sırrı Süreyya Önder'in hem hayattayken hem vefatında ortaya çıkan bu toplumsal tablo, buna çok önemli bir zemin sunuyor. Biz onun hatırasını mutlaka yaşatacağız ve bu ülkede barışı hep beraber inşa edeceğiz. Bu da sevgili Sırrı Süreyya Önder'e sözümüz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Önder'in Türkiye'de bütün farklılıkları bir araya getirmeyi başardığını belirten Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder'in şahsında toplumsal barışın önemini toplum olarak bir kez daha anımsamış olduk. En büyük temennimiz; sevgili Sırrı Süreyya Önder'in gece gündüz emek verdiği barışın bu topraklarda tesis edilmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Bu noktada toplumun tamamına sorumluluk düştüğünü ifade eden Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya'ya sözümüzü her fırsatta yenileyeceğiz, her fırsatta anımsayacağız ki bu ülkede barışı hep beraber tesis edelim." şeklinde konuştu.

"Barışa adanmış bir yaşam"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Önder'in Türkiye açısından önemli bir kayıp olduğunu belirterek, "Barışa adanmış bir yaşam. Toplumsal barışımızı inşa etmek üzere özverilerle dolu bir siyasal mücadeleden gelen biri." dedi.

Emir, Sırrı Süreyya Önder'in demokratik kişiliğinden hiç geri adım atmadığını, Meclis Başkanvekilliği görevini çok adaletli şekilde icra ettiğini dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, gösterilen ilgi ve duyarlılık için taziye dileklerini ileten milletvekillerine teşekkür etti.

Milletvekillerinin "Beynelmilel" filmi için "Kendi hayat hikayesi mi?" sorusuna Ali Fuat Önder, "Kendi hikayesi ama şöyle; o dönem kendi ilimizde yaşanmış gerçek bir öykü. Tabii ki daha boyutluydu ama senaryo anlamında, perdeye uyarlanmış halinde o kadar." yanıtını verdi.

Meclis Tören Salonu'nun girişinde Sırrı Süreyya Önder'in kırmızı karanfillerle süslenmiş, üzerinde doğum tarihi ile ölüm tarihi yerine sonsuzluk işaretinin yer aldığı bir fotoğraf yerleştirildi. Ayrıca Önder için bir taziye anı defteri de salonun girişinde yer aldı.

Taziyeye, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan ve Gülizar Biçer Karaca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve çeşitli partilerden milletvekilleri katıldı.