DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'dan Çocuk Suçları Üzerine Açıklama

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, çocuk suça sürükleyen kaynakların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi üzerine yaptığı basın toplantısında, devletin ve ilgili kuruluşların sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Dem Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, çocukları suça sürükleyen kaynaklarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Altın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle yaşanan derin acının paydaşı olduklarını dile getirerek, Minguzzi ailesine başsağlığı diledi.

Hiçbir çocuğun katledilmediği, barış ve huzur içinde bir yaşamın tesis edilmesinin, çocuklara karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden Altın, suçu ortaya çıkaran kaynakların tespit edilmesinin önemine dikkati çekti.

Çocukları suça sürükleyen kaynaklarla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Altın, bu kaynakların ortadan kaldırılması için devletin tüm kurumlarının, siyasi partilerin ve çocuklarla ilgili kuruluşların sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Dem Parti'li Altın, "11. Yargı Paketi"nde suç işleyen çocuklara ilişkin yer verilmesi öngörülen düzenlemeleri eleştirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
