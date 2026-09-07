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DEM Parti'li Şenyaşar'dan Şanlıurfa Şehir Hastanesi karşısındaki araziye ilişkin değerlendirme

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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin karşısındaki arazinin yeşil alan, otopark ve sosyal tesis şeklinde değerlendirilmesini istedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin karşısındaki arazinin yeşil alan, otopark ve sosyal tesis şeklinde değerlendirilmesini istedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin karşısında bulunan 400 dönümlük bir arazinin özelleştirme kapsamına alındığını aktardı.

Ferit Şenyaşar, hastane önündeki bu alanın betonlaşma yerine yeşil alan, otopark ve sosyal tesis şeklinde değerlendirilmesini talep etti.

Araziye ilişkin özelleştirme kararının geri alınması gerektiğini söyleyen Şenyaşar, "Hastane önündeki 400 dönümlük alan, halkın, yerel yönetimlerin, meslek odalarının, akademisyenlerin ve sivil toplumun görüşü alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Bu alan kamuoyuna ait bir değer olarak korunmalıdır. Bu karar karşısında susan, geleceğimiz olan çocuklara karşı ihanet eder." dedi.

Şenyaşar, vatandaşların demokratik tepkilerini ortaya koymaları halinde özelleştirme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geri alınabileceğini de söyledi.

Kaynak: AA
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