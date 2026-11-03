DEM Parti'li Hatimoğulları, Kent Uzlaşısı yaklaşımının arkasında olduklarını açıkladı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kent Uzlaşısı zemininde duruyoruz. Bizim açımızdan Kent Uzlaşısı, kentteki bütün farklılıklarla birlikte kentin ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir oluşum anlamı taşıyor. Biz aynı yerdeyiz" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen halen cezaevinde olduğunu belirterek, yarın Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ve ardından basın toplantısı düzenleyeceklerini ekledi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "27 Şubat'ta, Öcalan'ın çağrısıyla bir kapı aralandı ve PKK o kapıdan cesaretle geçti. Kendisini feshetti, silahlarını yaktı, Türkiye'den çekildi. Metina başta olmak üzere birçok kamptan çekildiklerini açıkladı. Bir taraf adım attı ve sözünü tuttu. Şimdi sözünü tutma sırası devlette ve iktidardadır" ifadelerini kullandı.

'OLMASI GEREKEN BUYDU'

İktidarın çalışma takvimine ilişkin eleştirilerde bulunan Hatimoğulları, "Meclis'te İzleme Kurulu artık kurulmalı. Meclis barışı kolaylaştıran rolünü aktif biçimde üstlenmeli. Meclis edilgen değil aktif olmalıdır. Barışın inşasında en güçlü adım sürecin baş aktörü Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanması, 'barış ve siyasallaşma kurulu koordinatörlüğü' görevini üstlenmesiyle mümkündür. Öcalan yeni yerine geçti. Elbette olması gereken buydu ve bu yeni yere zaten geçmeliydi. Yeni yer Öcalan'ın eski bir hapishaneden yeni bir hapishaneye geçmesi gibi olmamalı. Zaten Öcalan'ın özellikle bu konutla ilgili tutumu net. 'Barış ve siyasallaşma koordinatörlüğü'nü yürüteceği bir çalışma mekanı olarak görüyor. Öcalan'ın uzun zamandır olan talebi; akademisyenler, siyasetçiler, kadınlar, insan hakları savunucuları ve siyasal çevrelerle görüşmektir. Bu yeni yerin o siyasal anlamının güçlendirilmesi için harekete geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'KENT UZLAŞISININ ARKASINDAYIZ'

Hatimoğulları, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kent uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerinin DEM Parti'ye katılmasına ilişkin konuşan Hatimoğulları, "Kent Uzlaşısı zemininde duruyoruz. Bizim açımızdan Kent Uzlaşısı, kentteki bütün farklılıklarla birlikte kentin ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir oluşum anlamı taşıyor. Biz aynı yerdeyiz. Yeni Parti, CHP'den ayrıldıktan sonra çok sayıda meclis üyesi de Yeni Parti'ye geçti. Dolayısıyla yalnızca orada fiziki bir ayrılık gerçekleşmiş oldu. Biz de artık kendi grubumuza geçerek çalışmalarımızı kendi grubumuzda sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kent Uzlaşısı anlayışımızı devam ettirecek bir karardır. Çünkü bu anlayış, kentin bütün ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yaklaşımın sesi, soluğu ve sözcüsü olmaktır. Dolayısıyla Kent Uzlaşısı yaklaşımımızın arkasındayız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum" dedi.

Hatimoğulları, Öcalan'ın İmralı'da yeni yerine ilişkin, "Öcalan'ın özgür çalışabileceği, yaşayabileceği koşullara kavuşması için sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun bir an önce adaya gitmesini bekliyor ve istiyoruz. Aksi takdirde bu kurulu kelimelerle oluşturmak yeterli olmaz. Bir pratik adım atılmalı. Biz yeni konutta özellikle bu çalışmanın başlamasını beklediğimizin altını çizmek isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı