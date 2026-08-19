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Gergerlioğlu'ndan Kuytulcular Operasyonuna Eleştiri

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonu eleştirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonu eleştirdi.

Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Operasyonda hukuksuz ve prosedüre aykırı gözaltılar yapıldığını ileri süren Gergerlioğlu, "Bu kime yapılırsa yapılsın karşı çıkarız." dedi.

Kaynak: AA
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