Gergerlioğlu'ndan Kuytulcular Operasyonuna Eleştiri

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonu eleştirdi.

Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Operasyonda hukuksuz ve prosedüre aykırı gözaltılar yapıldığını ileri süren Gergerlioğlu, "Bu kime yapılırsa yapılsın karşı çıkarız." dedi.

Kaynak: AA