DEM Parti'li Doğan: Silah bırakan herkes düzenleme kapsamına girmeli

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Hiçbir ayrım yapılmadan silahını bırakan herkes eşit bir biçimde bu kanuni düzenlemenin kapsamı içerisine girmeli ve teklif de böyle oluşturulmalı" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Doğan, siyasi partilerin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu raporlarını sunduklarını hatırlattı ve ortak raporun hızlı oluşturulması gerektiğini söyledi. Doğan, "Komisyon tek başına Kürt meselesini ve dolayısıyla Türkiye'nin demokrasi sorununu çözemez; ancak demokratik çözüm yolunu açabilir. Bunun için ortak bir teklif çıkarabilir ve bu toplumsal uzlaşıyı TBMM'de barış mesaisine dönüştürebilir. Komisyon, ortak bir zeminin inşa edileceği kritik bir aşamada kritik bir sorumlulukla karşı karşıya; beklentimiz, temennimiz bu çalışmanın hızlı bir şekilde ilerlemesi, rasyonel hareket etmesidir. Bu rasyonelliği biraz daha somut ifade edelim; çatışmasızlık kalıcı hale gelmeli, silahlar tümden devre dışı kalmalı. Bunun için yasal düzenlemeler oluşturulmalı ve burada eşitlik ilkesi uygulanmalı. Hiçbir ayrım yapılmadan silahını bırakan herkes eşit bir biçimde bu kanuni düzenlemenin kapsamı içerisine girmeli ve teklif de böyle oluşturulmalı" ifadelerini kullandı. Koçyiğit ayrıca Türkiye'nin Suriye politikasında yapıcı bir rol üstlenmesi gerektirdiğini söyledi.

'KIRMIZI ÇİZGİLER YERİNE OLURLAR İLE MASAYA GİTMELİ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın komisyonun hazırlayacağı ortak raporla ilgili sözlerine ilişkin Doğan, "Kırmızı çizgilerle masaya gitmek yerine 'olurlar' ile gitmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki tavrımız da son derece açık bizim; hiçbir gizli saklı tarafı da yok. Raporumuzda bildiğiniz gibi komisyona iletildi, farklı şekillerde tartışılmaya başlandı. 'Ayrılıkçı bir rapor' gibi konuşmaya çalışanlar bile oldu, biz aksine ortak yaşamın nasıl mümkün olabileceği sorularına en gerçekçi yanıtı veren siyasi partiyiz. Nasıl olabilir; eşitlik, adalet, özgürlük ile olabilir. Bu konuda en tutarlı parti, DEM Parti'dir. Partimizin programı, tüzüğü, bugüne kadar bu uğurda ödediği bedeller, göze aldığı riskler ortada. Dolayısıyla tüm siyasi partilere çağrımız; kırmızı çizgiler koymayalım, rasyonel bir biçimde barış hukukunu ortaya koyalım. Şimdi silah bırakmış bir örgütten bahsediyoruz, hatta silahlarını yakmış bir örgütten, siyasal iradeden bahsediyoruz. Ortada apaçık bir 27 Şubat çağrısı var, bir stratejik karar var. Tüm bunlara verilmesi gereken yanıt stratejik, demokratik bir dönüşümle olmalı, alışılagelmiş kalıplarla, kırmızı çizgilerle ya da ayrıştırıcı, parçalayıcı bir şekilde değil, bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Silahları yakarak imha eden grubun başında Bese Hozat vardı. Daha sonra verdiği söyleşilerde, ' Türkiye'de demokratik siyaset yapmak istediklerini' söylediler. Esas soru bu; Türkiye'ye silah bırakanlar, stratejik karar verenler, feshedilmiş bir örgütün mensupları nasıl dönecekler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsediyoruz, gerçek bu. Bu gerçeğe çare üretmek de siyasetin işi" diye konuştu.