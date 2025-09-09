DEM Parti İmralı Ziyaretini Planlıyor

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet, İmralı Adası'nı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz." dedi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul İl Başkanlığının 38. Kongresi'nin iptalinin ve ardından kayyım atanmasının hukuk dışı olduğunu savundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Doğan, DEM Parti'nin Meclis'te kurulan komisyonu çok önemsediğini dile getirdi.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti hakkında bilgi veren Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet, İmralı Adası'nı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz." ifadesini kullandı.