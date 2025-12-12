Haberler

DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmelerinin ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Babacan, süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

  • DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
  • DEVA Partisi, Meclis Komisyonu raporunu bir iki güne kadar tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacak.
  • DEM Parti heyeti, gelecek hafta diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşecek.

Dem Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

BABACAN: SÜRECİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Babacan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, oldukça önemli bir aşamada olan süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Meclis Komisyonunun süreci sonlandırıp raporunu hazırladığını belirten Babacan, "DEVA Partisi olarak raporumuzun üzerinden geçtik. Bir iki güne kadar raporumuzu tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

Buldan da süreçle ilgili yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "Birinci aşama tamamlandı diyebiliriz. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti İmralı'ya gönderdi. Komisyon üyeleri İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili hızla adımların atılması gerekiyor. Bu sürecin başarıya ulaşması için bir barış yasasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hafta diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceklerini bildiren Buldan, "En son belki Cumhurbaşkanı ile tekrar görüşmemizi gerçekleştirip gelinen noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

