DEM Parti heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek sürecin geldiği aşamaları ve gelecekte yapılacak yasal düzenlemeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Pervin Buldan, görüşmenin verimli geçtiğini ve yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade etti.

Dem Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin Bahçeli, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.

Dem Parti İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; TBMM Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

'İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİĞİMİZİ SÖYLEMEK GEREKİYOR'

DEM Parti'li Pervin Buldan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. 2 Aralık tarihinde İmralı'da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk, bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk, görüş alışverişinde bulunduk. Sürecin geldiği aşama itibari ile yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal hukuki bir zemine ihtiyaç var, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir 'barış yasası' olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar, bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli ise "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi. Bahçeli, daha sonra heyeti uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
